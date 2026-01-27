Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
27.01.2026 18:00:07
Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence
Effort marks latest move by fintechs, digital asset groups and even car companies to capitalise on light-touch regulationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.
|
27.01.26
|Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence (Financial Times)
|
27.01.26
|Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence (Financial Times)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Nomura zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nomura Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nomura Holdings Inc.
|7,56
|1,39%
|Nomura Holdings IncShs American Deposit.Receipt Repr. 1 Sh
|7,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.