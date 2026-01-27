Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
27.01.2026 18:00:07
Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence
Effort marks latest move by fintechs, digital asset groups and even car companies to capitalise on light-touch regulationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
