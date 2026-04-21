NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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21.04.2026 19:33:12
NOV (NOV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, Feb. 5, 2026 at 11:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
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12.04.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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03.02.26
|Ausblick: NOV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.01.26
|Erste Schätzungen: NOV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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16.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
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16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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03.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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03.12.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.at)
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