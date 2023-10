Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Novo Nordisk kann Nieren-Studie nach Erfolg vorzeitig beenden

So reagiert die Novo Nordisk-Aktie

Der unabhängige Datenüberwachungsausschuss (Data Monitoring Committee, DMC) sei zu dem Schluss gekommen, dass die Ergebnisse einer Zwischenanalyse bestimmte vorab festgelegte Kriterien für einen vorzeitigen Abbruch der Studie erfüllten, teilte Novo Nordisk am Dienstagabend in Bagsvaerd mit. Um die Integrität der Studie zu schützen, dürfe Novo Nordisk die Ergebnisse bis zum Abschluss der Studie nicht einsehen. Die Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2024 erwartet.

Im nachgebenden Gesamtmarkt haben Novo Nordisk am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen geglänzt. Zuletzt zog die Aktie um 3,7 Prozent auf 674 dänische Kronen an. Sie setzte damit den kontinuierlichen Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort. Mit den aktuellen Gewinnen ist sie wieder auf dem Weg zum Jahreshoch bei rund 690 dänischen Kronen.

Nach Ansicht der Analysten von Stifel unterstreicht die Studie die Effektivität der entsprechenden Wirkstoffklasse. Derartige Antidiabetika seien wirksam gegen eine ganze Reihe von Erkrankungen. Analyst Richard Vosser von JPMorgan geht davon aus, dass die Daten die Bedeutung von Ozempic am Medikamentenmarkt weiter erhöhen wird.

