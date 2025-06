Novo Nordisk-Aktie in Grün: Wegovy-Erfolg und positive Analysenlob stützen

Das Abnehmmittel Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk findet zunehmende Verbreitung unter amerikanischen Teenagern. An der Börse kommt dies gut an.

• Zunehmende Akzeptanz von Wegovy bei US-Jugendlichen• Analysten optimistisch für Novo Nordisk• Anleger greifen bei der Aktie zu

Die Papiere von Novo Nordisk klettern am Heimatmarkt zeitweise um 1,05 Prozent auf 471,25 Dänische Kronen (DKK).

Wie "Investing.com" unter Berufung auf Zahlen des US-Gesundheitsdatenunternehmen Truveta berichtete, ist die durchschnittliche Rate von Jugendlichen, die mit Wegovy eine Behandlung beginnen, im vergangenen Jahr um 50 Prozent gestiegen und erreichte damit 14,8 Verschreibungen pro 100.000 Teenager. Im laufenden Jahr setzte sich dieser positive Trend fort, so kletterte die Rate neuer Verschreibungen in den ersten drei Monaten 2025 auf 17,3 pro 100.000.

Das Potenzial liege derweil noch deutlich höher: Es werde geschätzt, dass 23.000 von 100.000 Teenagern in den USA mit Adipositas leben. "Es ist vielversprechend, dass mehr junge Menschen diese Medikamente nutzen, aber es ist immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz der Patienten mit schwerer Adipositas, die Zugang zu ihnen erhalten", kommentierte Dr. Cate Varney, Direktorin für Adipositas-Medizin am Gesundheitssystem der University of Virginia, die jüngste Entwicklung.

Analysten optimistisch

Zu der guten Anlegerstimmung trug womöglich auch bei, dass die Analysten zweier großer Geldhäuser den Daumen für die Novo Nordisk-Aktie hoben. So hat zum einen die Schweizer Großbank UBS ihre Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 DKK belassen. Wegovy habe den höchsten Neupatientenzuwachs seit Jahresbeginn verzeichnet, argumentierte Analyst Jo Walton und ergänzte, es könnte sich hierbei um den Beginn einer Verbesserung handeln, auch wenn das Wachstum des Konkurrenten Eli Lilly stärker bleibe. Daneben hat auch Emmanuel Papadakis von Deutsche Bank Research seine Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen auf "Buy" belassen.

Redaktion finanzen.at