Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
23.06.2026 21:20:04
Nu Holdings Keeps Adding Customers at a Blistering Pace. Is the Fintech Still a Bargain?
Nu Holdings (NYSE: NU) is one of the world's fastest-growing fintech companies. It owns NuBank, the largest digital-only bank in Latin America. By streamlining its digital services and offering a fee-free credit card, it expanded much faster than its brick-and-mortar competitors. It also expanded its ecosystem with more loans, e-commerce services, and crypto trading tools.From 2021 to 2025, Nu's year-end customer base grew from 54 million to 131 million, its activity rate (active customers divided by total customers) expanded from 76% to 83%, and its monthly average revenue per customer (ARPAC) more than tripled from $4.50 to $15. Even as it added customers at that blistering pace, its average cost per active customer held steady. Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
13.05.26
|Ausblick: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)