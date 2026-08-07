Nu Holdings Aktie

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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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07.08.2026 17:05:00

Nu Holdings Stock Keeps Growing Fast. Does It Still Deserve a Growth Multiple?

Warren Buffett famously said 35 years ago that value investing and growth investing are "joined at the hip." A stock with a price-to-earnings ratio (P/E) of 5 may actually be expensive because of its deteriorating business, while one with a P/E of 50 may be cheap because of upcoming years of hypergrowth. One financial technology company that has historically traded at a premium earnings multiple is Nu Holdings (NYSE: NU). It trades at a high P/E ratio compared to its consumer banking competition but is growing earnings at a rapid clip.Does it still deserve a growth multiple? Here's why now might be a perfect time to buy Nu Bank stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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