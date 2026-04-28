Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|
28.04.2026 18:54:05
Nucor (NUE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, April 28, 2026 at 10 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
28.04.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
27.04.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.04.26
|Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Nucor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.04.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Nucor Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nucor Corp.
|188,90
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.