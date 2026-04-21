Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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21.04.2026 20:06:23
Nucor (NUE) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, January 27, 2026 at 10 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nucor Corp.
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20.04.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.04.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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12.04.26
|Erste Schätzungen: Nucor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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06.04.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.03.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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23.03.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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16.03.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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09.03.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nucor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Nucor Corp.
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