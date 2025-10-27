NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|
27.10.2025 21:52:00
NXP Semiconductors N.V. Announces Fall In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - NXP Semiconductors N.V. (NXPI) reported a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $631 million, or $2.48 per share. This compares with $718 million, or $2.79 per share, last year.
Excluding items, NXP Semiconductors N.V. reported adjusted earnings of $790 million or $3.11 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $3.173 billion from $3.250 billion last year.
NXP Semiconductors N.V. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $631 Mln. vs. $718 Mln. last year. -EPS: $2.48 vs. $2.79 last year. -Revenue: $3.173 Bln vs. $3.250 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25