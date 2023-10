NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Start zu

Der Dow Jones bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE um 0,22 Prozent auf 33 678,84 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 10,409 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,03 Prozent auf 33 259,84 Punkte an der Kurstafel, nach 33 604,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 33 707,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 33 604,32 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 576,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 944,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der Dow Jones 29 202,88 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,64 Prozent aufwärts. Bei 35 679,13 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 1,83 Prozent auf 53,85 USD), Dow (+ 1,24 Prozent auf 51,44 USD), American Express (+ 0,89 Prozent auf 150,14 USD), Nike (+ 0,83 Prozent auf 97,68 USD) und Boeing (+ 0,79 Prozent auf 189,97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Amgen (-0,95 Prozent auf 268,95 USD), Merck (-0,91 Prozent auf 103,55 USD), Honeywell (-0,73 Prozent auf 185,15 USD), Travelers (-0,45 Prozent auf 162,52 USD) und Walt Disney (-0,37 Prozent auf 84,39 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 1 066 079 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,628 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at