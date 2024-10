NYSE-Handel: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen

So performte der Dow Jones zum Handelsschluss.

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,03 Prozent stärker bei 42 512,00 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13,882 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,137 Prozent tiefer bei 42 022,65 Punkten in den Handel, nach 42 080,37 Punkten am Vortag.

Bei 41 993,35 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 42 562,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,526 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 40 829,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wurde der Dow Jones mit 39 291,97 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2023, den Wert von 33 604,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 12,72 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42 628,32 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Honeywell (+ 3,24 Prozent auf 213,70 USD), IBM (+ 2,48 Prozent auf 234,30 USD), Caterpillar (+ 2,12) Prozent auf 396,19 USD), Nike (+ 2,08 Prozent auf 82,45 USD) und Goldman Sachs (+ 1,73 Prozent auf 505,18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-3,41 Prozent auf 149,37 USD), Salesforce (-1,25 Prozent auf 287,92 USD), Verizon (+ 0,23 Prozent auf 44,11 USD), 3M (+ 0,24 Prozent auf 135,01 USD) und Dow (+ 0,39 Prozent auf 53,42 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13 373 265 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,074 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,62 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at