NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,45 Prozent leichter bei 37 192,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 11,169 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,354 Prozent fester bei 37 493,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 37 361,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 37 371,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37 132,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,804 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Wert von 37 305,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 997,65 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 910,85 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,39 Prozent zurück. Bei 37 825,27 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 132,89 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 1,80 Prozent auf 528,48 USD), Boeing (+ 1,22 Prozent auf 202,97 USD), Travelers (+ 0,15 Prozent auf 197,01 USD), Visa (+ 0,08 Prozent auf 265,45 USD) und McDonalds (-0,08 Prozent auf 290,85 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Caterpillar (-3,54 Prozent auf 277,07 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,34 Prozent auf 22,11 USD), Walt Disney (-3,01 Prozent auf 90,25 USD), Intel (-2,84 Prozent auf 45,73 USD) und 3M (-1,90 Prozent auf 105,60 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5 756 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,655 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,84 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at