NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus

Für den Dow Jones ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,19 Prozent fester bei 43 089,02 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 16,620 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,947 Prozent auf 42 178,55 Punkte an der Kurstafel, nach 42 581,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 43 183,48 Punkte, das Tagestief hingegen 42 794,08 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 41 603,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 583,32 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.06.2024, den Stand von 39 411,21 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 1,64 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,95 Prozent auf 271,17 USD), American Express (+ 2,92 Prozent auf 308,38 USD), NVIDIA (+ 2,59 Prozent auf 147,90 USD), Goldman Sachs (+ 2,35 Prozent auf 662,11 USD) und Visa (+ 2,29 Prozent auf 351,63 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Chevron (-2,25 Prozent auf 143,55 USD), Apple (-0,60 Prozent auf 200,30 USD), Travelers (-0,55 Prozent auf 266,14 USD), Procter Gamble (-0,42 Prozent auf 160,36 USD) und Boeing (-0,18 Prozent auf 200,94 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 51 437 596 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,057 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Merck-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

