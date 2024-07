NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,29 Prozent leichter bei 40 665,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 14,340 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,814 Prozent leichter bei 40 862,57 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 41 198,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 41 376,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 40 597,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38 834,86 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 37 775,38 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34 951,93 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,82 Prozent zu. Bei 41 376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 1,19 Prozent auf 34,87 USD), Chevron (+ 0,46 Prozent auf 161,97 USD), Verizon (+ 0,10 Prozent auf 42,07 USD), Coca-Cola (-0,03 Prozent auf 65,19 USD) und Travelers (-0,09 Prozent auf 220,60 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-3,18 Prozent auf 486,21 USD), JPMorgan Chase (-3,18 Prozent auf 209,98 USD), Boeing (-2,49 Prozent auf 180,23 USD), Amazon (-2,22 Prozent auf 183,75 USD) und Apple (-2,05 Prozent auf 224,18 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 21 131 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3,294 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,38 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

