NYSE-Handel: Dow Jones zum Start fester

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,23 Prozent auf 37 553,14 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,077 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,448 Prozent leichter bei 37 300,81 Punkten, nach 37 468,61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 37 451,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 37 611,50 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,159 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 19.12.2023, den Stand von 37 557,92 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 33 414,17 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 19.01.2023, einen Wert von 33 044,56 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,429 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 37 825,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 5,55 Prozent auf 209,36 USD), IBM (+ 2,07 Prozent auf 170,30 USD), McDonalds (+ 0,98 Prozent auf 297,23 USD), Intel (+ 0,92 Prozent auf 47,17 USD) und Salesforce (+ 0,81 Prozent auf 276,69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walgreens Boots Alliance (-2,26 Prozent auf 21,65 USD), Nike (-1,20 Prozent auf 99,73 USD), Goldman Sachs (-1,01 Prozent auf 373,11 USD), 3M (-0,98 Prozent auf 105,40 USD) und Dow (-0,70 Prozent auf 52,23 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5 516 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,660 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at