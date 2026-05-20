Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
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20.05.2026 14:29:56
Obamacare Meltdown? Sharp ACA Enrollment Drop Expected As Pandemic-Era Subsidies End
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