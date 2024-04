Occidental Petroleum-CEO: Schuldenbekämpfung ganz oben auf der Liste

• Occidental Petroleum konzentriert sich auf Schuldenabbau• Vicki Hollub: OXY-Aktien sind sehr unterbewertet• Warren Buffet sichert Occidental Petroleum ab

Der Energieriese Occidental Petroleum widmet sich zukünftig dem Abbau seiner Schulden, verkündet CEO Vicki Hollub auf der CERAWeek Konferenz des S&P Global in Houston. "Wir hatten in den letzten Jahren ein sehr solides Rückkaufprogramm, da unsere Aktien unserer Meinung nach derzeit sehr unterbewertet sind", erklärt sie. Ein Blick in das vergangene Jahr erklärt die Ursache für die Schulden: Im Dezember übernahm das Unternehmen den in Texas ansässigen Schieferölproduzenten CrownRock im Austausch gegen eine zwölf Milliarden US-Dollar schwere Bar- und Aktientransaktion. Der Kauf diente dem Erwerb umfangreicher Schieferölreserven im Permian-Becken in Westtexas und im Südosten New Mexicos. Da CrownRock 94.000 Netto-Acres des Perm-Becken besitzt, wird die Produktion von Occidental Petroleum um etwa 170.000 Barrel Öläquivalent pro Tag gesteigert. Die Akquisition glich keinen bisherigen Deals des Unternehmens. Der Grund: Die Übernahme des privatgeführten CrownRock wurde durch zusätzliche Schulden ermöglicht - mehr als 80 Prozent des Kaufpreises sind damit durch Schulden finanziert worden. Das Gesamtvolumen des Unternehmens erhöhte sich damit auf das 1,7-Fache des Vorsteuergewinns. Plan sei es, die Übernahme - teilweise - durch den Verkauf einiger Vermögenswerte zu finanzieren, so Hollub. Dabei soll die Verschuldung auf 15 Milliarden US-Dollar begrenzt werden. Dies habe laut ihr höchste Priorität.

Absicherung durch Warren Buffet

Occidental Petroleum zählt zu den Lieblingsaktien der Börsenlegende Warren Buffet. Erste Berührungspunkte zwischen dem Berkshire-CEO und dem auf Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisierten S&P 500-Mitglied bestehen seit 2019. Damals finanzierte Buffett die Übernahme von Anadarko Petroleum durch Occidental Petroleum. Seit dem ersten Quartal 2022 hat der Börsenkenner die Papiere auch regulär im Depot. Seine Beteiligung hat er seither ausgebaut. Innerhalb der ersten Tage nach der CrownRock-Übernahmeankündigung erwarb der Großaktionär OXY-Aktien im Wert von fast 600 Millionen US-Dollar. Damit erhöhte Buffett auch die Beteiligung seines Unternehmens an Occidental Petroleum und besitzt nun einen Anteil von 34 Prozent.

Hollub hält an CrownRock-Übernahme fest

Vicki Hollub ist fest von der Übernahme CrownRocks überzeugt: "Wir glauben, dass die beiden wichtigsten Möglichkeiten, den Aktionären Mehrwert zu bieten, in einer steigenden Dividende, die uns die CrownRock-Übernahme bringt, und im Rückkauf von Aktien bestehen", erläutert sie. Eine organische Investition in die Öl - und Gasentwicklung von OXY, wird laut Hollub eine "wirklich gute Rendite auf das eingesetzte Kapital" erzielen, prognostiziert sie in ihrem Vortrag auf der CERAWeek Konferenz.

Redaktion finanzen.at