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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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26.07.2026 09:49:07

Oft mindestens zehn Prozent: Trinkgeld per Kartenlesegerät - unverschämt oder praktisch?

Auswahlfelder für Trinkgeld bei der Kartenzahlung kommen bei der Mehrheit der deutschen Kunden nicht gut an. Für die Beschäftigten in der Gastronomie könnten sie sogar ein Nachteil sein. Nicht aber bei amerikanischen Gästen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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