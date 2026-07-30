Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
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30.07.2026 23:57:44
Olin Q2 Loss Widens
(RTTNews) - Olin Corp. (OLN) on Thursday reported a wider second-quarter loss as sales declined modestly from a year ago.
For the second quarter, net loss attributable to Olin widened to $13.3 million or $0.12 per share from a loss of $1.3 million or $0.01 per share a year earlier.
Second-quarter sales decreased 0.9% to $1.742 billion from $1.758 billion a year earlier. Higher Epoxy and Winchester sales were offset by lower Chlor Alkali Products and Vinyls revenue following the end of the Blue Water Alliance joint venture and reduced vinyl chloride monomer volumes.
For the third quarter of 2026, Olin expects adjusted EBITDA in the range of $160 million to $200 million.
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