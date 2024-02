OMV verkauft Malaysia-Beteiligung Sapura an TotalEnergies

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ausführlichere Fassung mit mehr Details, neu geschrieben. ---------------------------------------------------------------------

Der teilstaatliche börsennotierte Öl- und Gaskonzern OMV verkauft seinen Hälfte-Anteil am malaysischen Öl- und Gasunternehmen SapuraOMV an den französischen Energiekonzern TotalEnergies. Im Kaufpreis von 903 Mio. US-Dollar (rund 833 Mio. Euro) sei die vollständige Rückzahlung des ausstehenden Gesellschafterdarlehens von 350 Mio. Dollar enthalten, das von der OMV an das Unternehmen gewährt wurde, teilte die OMV am Mittwoch mit.

Den Abschluss der Transaktion erwartet OMV gegen Ende des zweiten Quartals. Der Deal hänge noch von der Zustimmung bestimmter Partner sowie von behördlichen und regulatorischen Genehmigungen ab.

SapuraOMV mit Hauptsitz in Kuala Lumpur ist ein 50:50-Joint-Venture zwischen Sapura Energy Berhad und OMV, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen hat Produktions- und Entwicklungsanlagen in flachen Gewässern vor der Küste Malaysias sowie Explorationsbeteiligungen in Mexiko, Australien und Neuseeland.

Die OMV war erst 2019 bei Sapura eingestiegen und hatte für den Hälfteanteil damals 540 Mio. Dollar bezahlt. Schon Anfang 2023 wurde aber der Rückzug aus Malaysia angekündigt.

