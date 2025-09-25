TotalEnergies Aktie

53,42EUR 0,15EUR 0,28%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

25.09.2025 10:44:56

TotalEnergies Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen

10:44 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:09 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
23.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 53,42 0,28% TotalEnergies

