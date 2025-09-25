TotalEnergies Aktie
|53,42EUR
|0,15EUR
|0,28%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
53,09 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
53,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,79%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
