TotalEnergies Aktie

50,89EUR -0,23EUR -0,45%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
08.10.2025 08:36:43

TotalEnergies Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Roadshow des Öl- und Gaskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Nach dem Investorentag vergangene Woche habe das Management die Kohärenz der Strategie betont, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Diskussionen hätten sich auf die Anpassungen der Investitionen, den Bereich Integrated Power (Produktion, Speicherung und Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen) sowie den Finanzrahmen fokussiert./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,99 € 		Abst. Kursziel*:
9,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen

08:36 TotalEnergies Buy UBS AG
03.10.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
