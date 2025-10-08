TotalEnergies Aktie
|50,89EUR
|-0,23EUR
|-0,45%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Roadshow des Öl- und Gaskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Nach dem Investorentag vergangene Woche habe das Management die Kohärenz der Strategie betont, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Diskussionen hätten sich auf die Anpassungen der Investitionen, den Bereich Integrated Power (Produktion, Speicherung und Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen) sowie den Finanzrahmen fokussiert./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,99 €
|
Abst. Kursziel*:
9,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
