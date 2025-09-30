TotalEnergies Aktie
|52,04EUR
|-0,96EUR
|-1,81%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. "Wachstum gesichert und Kosten unter Kontrolle" - so fasste Analyst Mark Wilson am Montag die Situation beim Energiekonzern zusammen. Er bezog sich dabei auf die Strategie-Präsentation mit Wachstums- und Cashflowzielen bis 2030 sowie zusätzliche Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53,18 €
|
Abst. Kursziel*:
7,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
52,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,53%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-