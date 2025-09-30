TotalEnergies Aktie

52,04EUR -0,96EUR -1,81%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

30.09.2025 07:57:08

TotalEnergies Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. "Wachstum gesichert und Kosten unter Kontrolle" - so fasste Analyst Mark Wilson am Montag die Situation beim Energiekonzern zusammen. Er bezog sich dabei auf die Strategie-Präsentation mit Wachstums- und Cashflowzielen bis 2030 sowie zusätzliche Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53,18 € 		Abst. Kursziel*:
7,18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,53%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

