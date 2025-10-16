TotalEnergies Aktie

52,32EUR 0,59EUR 1,14%
TotalEnergies

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
16.10.2025 15:29:32

TotalEnergies Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns und vor dessen Zahlen für das dritte Quartal etwas an. In der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen dürfte es um mögliche weitere Zukäufe im US-Gasgeschäft gehen sowie um die Aktivitäten in Namibia und die Nachhaltigkeit der Aktienrückkäufe./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

