Onto Innovation Aktie
WKN DE: A2PUFT / ISIN: US6833441057
|
06.05.2026 04:18:59
Onto Innovation Inc. Bottom Line Drops In Q1
(RTTNews) - Onto Innovation Inc. (ONTO) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $33.75 million, or $0.67 per share. This compares with $64.09 million, or $1.30 per share, last year.
Excluding items, Onto Innovation Inc. reported adjusted earnings of $70.79 million or $1.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.5% to $291.95 million from $266.61 million last year.
Onto Innovation Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.75 Mln. vs. $64.09 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $1.30 last year. -Revenue: $291.95 Mln vs. $266.61 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.65 To $ 1.73 Next quarter revenue guidance: $ 320 M To $ 330 M
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Onto Innovation
|
04.05.26
|Ausblick: Onto Innovation präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Onto Innovation legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Onto Innovation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Onto Innovation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)