OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
29.10.2025 06:47:00
OpenAI schließt Umbau zu Gewinnorientierung ab, Microsoft-Aktie macht Sprung
Lange hat OpenAI daran gearbeitet, die eigene Struktur zu ändern, damit Investoren Geld zurückbekommen können. Nach der Einigung mit Microsoft ist das gelungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
