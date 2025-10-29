Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Prognosen der Experten
|
29.10.2025 16:43:00
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Microsoft wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden.
41 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent auf 75,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 52 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,56 USD im Vergleich zu 13,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 54 Analysten durchschnittlich bei 323,19 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
