Pierre Aktie
ISIN: US7208271046
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05.11.2026 05:05:00
OpenAI wird mit Übernahme von Pierre Computer zum GitHub-Konkurrenten
Entwicklerwerkzeuge von Pierre sollen in Codex integriert werden. Damit baut OpenAI eine Infrastruktur für KI-Coding auf - Konkurrenz zu GitHub und Microsoft?
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