Pierre Aktie

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05.11.2026 05:05:00

OpenAI wird mit Übernahme von Pierre Computer zum GitHub-Konkurrenten

Die Buchstaben KI, eine Waage und Warndreiecke schweben vor einem Laptop.

Entwicklerwerkzeuge von Pierre sollen in Codex integriert werden. Damit baut OpenAI eine Infrastruktur für KI-Coding auf - Konkurrenz zu GitHub und Microsoft?

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