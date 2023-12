Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX derzeit erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 26 739,39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 246,045 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,127 Prozent fester bei 26 655,94 Punkten in den Handel, nach 26 622,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 653,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 774,04 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 25 290,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wurde der MDAX mit 27 089,87 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, erreichte der MDAX einen Stand von 25 487,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 4,96 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 626,97 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,26 Prozent auf 93,36 EUR), AIXTRON SE (+ 5,93 Prozent auf 38,21 EUR), PUMA SE (+ 1,71 Prozent auf 54,62 EUR), Nemetschek SE (+ 1,43 Prozent auf 79,18 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 12,53 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Delivery Hero (-2,09 Prozent auf 30,42 EUR), TeamViewer (-1,29 Prozent auf 13,36 EUR), Nordex (-1,13 Prozent auf 10,07 EUR), United Internet (-1,08 Prozent auf 19,27 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0,91 Prozent auf 6,08 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 707 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 17,431 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Mit 9,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

