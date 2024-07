Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich

Der MDAX gewann am Abend an Wert.

Schlussendlich ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent nach oben auf 25 450,71 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 249,702 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,103 Prozent fester bei 25 369,50 Punkten in den Handel, nach 25 343,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 588,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 368,62 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, stand der MDAX bei 25 296,18 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.04.2024, den Stand von 26 289,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 253,09 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,17 Prozent ein. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 942,65 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HUGO BOSS (+ 4,29 Prozent auf 38,38 EUR), AIXTRON SE (+ 4,25 Prozent auf 21,08 EUR), EVOTEC SE (+ 4,16 Prozent auf 8,89 EUR), Bechtle (+ 3,04 Prozent auf 40,68 EUR) und PUMA SE (+ 2,02 Prozent auf 44,86 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TUI (-4,16 Prozent auf 6,27 EUR), Aurubis (-3,03 Prozent auf 72,10 EUR), Aroundtown SA (-2,90 Prozent auf 2,01 EUR), HENSOLDT (-1,28 Prozent auf 34,06 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,13 Prozent auf 35,88 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 9 311 060 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,412 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at