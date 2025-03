LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 32 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Geschäft der Herzogenauracher bleibe im Umbauprozess weiter verwundbar, schrieb Analystin Wendy Liu in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie passte ihre Schätzungen an die Resultate für 2024 und den Ausblick an./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 00:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.