HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Puma von 58 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Sportartikelkonzerns auf das Geschäftsjahr 2025 sei eine klare Enttäuschung gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er aktualisierte daraufhin sein Bewertungsmodell und nimmt dabei selbst eine konservativere Haltung ein. Die langfristigen Aussichten blieben aber positiv, da Puma eine führende Marke in einer strukturell wachsenden Branche sei./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 22:07 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 08:14 / MEZ



