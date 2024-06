Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 14 540,27 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 116,077 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,338 Prozent höher bei 14 521,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 472,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 14 499,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 585,95 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 15 162,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, notierte der SDAX bei 13 881,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 707,13 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,20 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 4,41 Prozent auf 61,60 EUR), IONOS (+ 3,40 Prozent auf 25,85 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,01 Prozent auf 17,80 EUR), Vossloh (+ 2,58 Prozent auf 47,80 EUR) und RENK (+ 2,28 Prozent auf 25,76 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-2,19 Prozent auf 1,34 EUR), Mutares (-2,17 Prozent auf 33,75 EUR), ADTRAN (-1,99 Prozent auf 4,93 USD), Drägerwerk (-1,59 Prozent auf 49,40 EUR) und KSB SE (-1,52 Prozent auf 646,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 406 818 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 14,825 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Schaeffler-Aktie weist mit 5,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

