Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Der SDAX machte am Abend Gewinne.

Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent höher bei 13 249,79 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 107,779 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 13 175,46 Punkte an der Kurstafel, nach 13 167,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 255,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 138,00 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 12 767,80 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2023, den Wert von 13 153,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wies der SDAX einen Wert von 12 326,40 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 9,64 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. 11 973,73 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 34,65 Prozent auf 33,38 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,10 Prozent auf 34,54 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,56 Prozent auf 15,63 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 2,14 Prozent auf 71,50 EUR) und ADTRAN (+ 1,88 Prozent auf 6,23 USD). Unter Druck stehen im SDAX derweil AUTO1 (-4,53 Prozent auf 5,02 EUR), SFC Energy (-2,17 Prozent auf 20,30 EUR), adesso SE (-2,16 Prozent auf 95,20 EUR), Schaeffler (-2,02 Prozent auf 5,11 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,97 Prozent auf 1,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 2 442 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 10,380 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,96 erwartet. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at