Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen

So bewegte sich der SDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 1,22 Prozent stärker bei 13 558,57 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 112,824 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,564 Prozent auf 13 471,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 395,48 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 471,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 623,41 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,135 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.12.2023, lag der SDAX noch bei 13 145,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, wies der SDAX 12 786,34 Punkte auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 12.01.2023, mit 12 982,85 Punkten bewertet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 4,99 Prozent auf 221,00 EUR), adesso SE (+ 4,48 Prozent auf 102,60 EUR), Kontron (+ 3,81 Prozent auf 21,26 EUR), Befesa (+ 3,55 Prozent auf 33,24 EUR) und Bilfinger SE (+ 3,49 Prozent auf 37,96 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Südzucker (-6,19 Prozent auf 13,19 EUR), SGL Carbon SE (-2,37 Prozent auf 6,19 EUR), DEUTZ (-1,59 Prozent auf 4,71 EUR), Schaeffler (-1,57 Prozent auf 5,64 EUR) und STO SE (-1,01 Prozent auf 137,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Südzucker-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 632 896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 10,750 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at