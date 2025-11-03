Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester

Der SDAX hält am ersten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 16 746,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,155 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,050 Prozent stärker bei 16 740,41 Punkten, nach 16 731,99 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 732,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 754,42 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wurde der SDAX mit 17 365,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 051,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 314,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 20,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 206,72 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 2,26 Prozent auf 203,50 EUR), Hypoport SE (+ 2,16 Prozent auf 132,20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,82 Prozent auf 6,72 EUR), Energiekontor (+ 1,78 Prozent auf 34,40 EUR) und Mutares (+ 1,27 Prozent auf 28,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Verve Group (-1,22 Prozent auf 2,11 EUR), Schaeffler (-1,07 Prozent auf 6,95 EUR), Befesa (-0,70 Prozent auf 28,50 EUR), HORNBACH (-0,58 Prozent auf 86,20 EUR) und PNE (-0,56 Prozent auf 10,66 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 49 071 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,638 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at