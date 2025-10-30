Befesa-Aktie aber tiefer Gewinn springt hoch

Das Luxemburger Unternehmen legte dabei einen kräftigen Gewinnsprung hin. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sei in den drei Monaten bis Ende September um 27 Prozent auf 62 Millionen Euro gestiegen, teilte der im Kleinwerteindex SDAX notierte Konzern am Donnerstag mit. Unter dem Strich konnte Befesa den Gewinn mit fast 21 Millionen Euro mehr als vervierfachen. Analysten hatten in etwa mit dem operativen Ergebnis gerechnet, aber weniger Überschuss erwartet.

Der Umsatz blieb zwar auch im dritten Quartal mit minus 1 Prozent auf 290 Millionen Euro noch leicht rückläufig, Konzernchef Asier Zarraonandia rechnet aber wegen inzwischen vollendeter Wartungsarbeiten im Stahlstaubsegment im weiteren Jahresverlauf mit hohen Volumina in allen Märkten. Er stellte daher auch ein "starkes Ergebnis" für das Schlussquartal in Aussicht und bestätigte zudem die Jahresprognose. Demnach peilt Befesa weiterhin für 2025 einen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft auf 240 bis 265 Millionen Euro an.

Im XETRA-Handel am Donnerstag zeigen sich Befesa-Aktien zeitweise 2,04 Prozent tiefer bei 28,78 Euro.

