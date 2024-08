Optimismus in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags

Das macht der SDAX am Montagnachmittag.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,46 Prozent auf 13 933,85 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 98,383 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,041 Prozent leichter bei 13 863,91 Punkten in den Handel, nach 13 869,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 860,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 934,94 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 19.07.2024, den Stand von 14 357,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 15 162,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 12 975,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,815 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,41 Prozent auf 19,14 EUR), 1&1 (+ 3,53 Prozent auf 13,50 EUR), Douglas (+ 3,32 Prozent auf 20,24 EUR), SFC Energy (+ 3,08 Prozent auf 20,10 EUR) und STRATEC SE (+ 3,04 Prozent auf 44,05 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil TAKKT (-6,33 Prozent auf 10,36 EUR), PNE (-5,14 Prozent auf 13,28 EUR), IONOS (-4,81 Prozent auf 25,70 EUR), BayWa (-4,67 Prozent auf 13,48 EUR) und ADTRAN (-3,48 Prozent auf 4,68 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der RENK-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 396 384 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 8,157 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

