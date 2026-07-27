Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1,71 Prozent auf 25 497,50 Punkte an.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 186,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 505,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 642,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 087,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 24 308,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,79 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,84 Prozent auf 146,98 EUR), Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,47 EUR), Continental (+ 2,63 Prozent auf 71,92 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 47,23 EUR) und Commerzbank (+ 2,23 Prozent auf 37,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil HOCHTIEF (-3,31 Prozent auf 432,60 EUR), RWE (-1,46 Prozent auf 57,94 EUR), EON SE (-0,87 Prozent auf 19,43 EUR), BASF (-0,77 Prozent auf 48,20 EUR) und Symrise (-0,48 Prozent auf 86,48 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 268 818 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,526 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at