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TecDAX aktuell 10.04.2026 12:26:56

Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Plus

Der TecDAX zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Am Freitag steht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,82 Prozent im Plus bei 3 545,75 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 519,853 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,334 Prozent auf 3 528,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 516,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 561,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 527,47 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,30 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 3 626,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 3 820,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der TecDAX bei 3 311,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,17 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,97 Prozent auf 173,00 EUR), JENOPTIK (+ 3,41 Prozent auf 30,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,04 Prozent auf 59,35 EUR), CANCOM SE (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR) und Nagarro SE (+ 2,53 Prozent auf 46,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-4,73 Prozent auf 45,50 EUR), HENSOLDT (-4,71 Prozent auf 77,68 EUR), EVOTEC SE (-1,41 Prozent auf 4,46 EUR), Nordex (-1,01 Prozent auf 45,18 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 31,21 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 078 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,783 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 74,10 -1,33% ATOSS Software AG
CANCOM SE 24,40 1,67% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 31,02 -0,55% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 176,40 6,78% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 4,51 -1,10% EVOTEC SE
freenet AG 27,54 0,22% freenet AG
HENSOLDT 77,10 -5,12% HENSOLDT
JENOPTIK AG 30,64 2,54% JENOPTIK AG
Nagarro SE 45,00 -2,39% Nagarro SE
Nordex AG 45,88 0,22% Nordex AG
SAP SE 139,18 -1,14% SAP SE
SMA Solar AG 47,04 -1,22% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 60,50 4,58% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,24 -1,30% TeamViewer

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TecDAX 3 531,61 0,42%

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