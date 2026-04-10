TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX aktuell
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10.04.2026 12:26:56
Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Plus
Am Freitag steht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,82 Prozent im Plus bei 3 545,75 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 519,853 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,334 Prozent auf 3 528,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 516,92 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 561,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 527,47 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,30 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 3 626,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 3 820,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der TecDAX bei 3 311,83 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,17 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,97 Prozent auf 173,00 EUR), JENOPTIK (+ 3,41 Prozent auf 30,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,04 Prozent auf 59,35 EUR), CANCOM SE (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR) und Nagarro SE (+ 2,53 Prozent auf 46,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-4,73 Prozent auf 45,50 EUR), HENSOLDT (-4,71 Prozent auf 77,68 EUR), EVOTEC SE (-1,41 Prozent auf 4,46 EUR), Nordex (-1,01 Prozent auf 45,18 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 31,21 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 078 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,783 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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