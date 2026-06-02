EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Kursverlauf
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02.06.2026 15:58:57
Optimismus in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen
Am Dienstag legt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,91 Prozent auf 4 218,42 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 566,473 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,431 Prozent fester bei 4 198,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 180,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 196,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 284,41 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 697,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 721,86 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 3 824,14 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,39 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 94,00 EUR), Infineon (+ 6,40 Prozent auf 85,49 EUR), Siltronic (+ 5,86 Prozent auf 103,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,81 Prozent auf 183,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,84 Prozent auf 57,20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-3,68 Prozent auf 5,11 EUR), Eckert Ziegler (-3,58 Prozent auf 15,61 EUR), HENSOLDT (-3,39 Prozent auf 80,46 EUR), Nagarro SE (-3,07 Prozent auf 41,00 EUR) und TeamViewer (-2,97 Prozent auf 6,36 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3 375 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 181,275 Mrd. Euro den größten Anteil.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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