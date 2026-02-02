Eckert & Ziegler Aktie
|14,86EUR
|-0,27EUR
|-1,78%
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
EckertZiegler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten beim Umsatz und Ergebnis je Aktie seinen Erwartungen entsprochen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von höheren nicht-operativen Effekten absorbiert worden sei, schrieb Benjamin Thielmann am Freitagabend./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
|
Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,78 €
|
Abst. Kursziel*:
62,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,51%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Eckert & Ziegler-Aktie etwas fester: Rekordniveau in 2025 (dpa-AFX)
|
29.01.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler on Track as Planned and Achieves Another Record Year in 2025 (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler liefert wie geplant und erzielt 2025 erneut Rekordjahr (EQS Group)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|14,84
|-1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital