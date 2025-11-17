Eckert & Ziegler Aktie

16,48EUR 0,27EUR 1,67%
Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

17.11.2025 08:47:06

EckertZiegler Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern habe durchwachsene Zahlen vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie, hob die Prognosen für den freien Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft aber unter Verweis auf die gute Entwicklung im vergangenen Quartal an./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

