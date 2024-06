Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Der NASDAQ 100 ging im Plus aus dem Mittwochshandel.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,04 Prozent stärker bei 19 035,05 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,731 Prozent auf 18 791,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 654,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 768,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 035,87 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1,97 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 890,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 897,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 14 556,50 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 15,06 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 19 035,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 11,98 Prozent auf 342,18 USD), ASML (+ 9,52 Prozent auf 1 041,34 USD), Moderna (+ 6,54 Prozent auf 154,84 USD), Broadcom (+ 6,18 Prozent auf 1 413,09 USD) und Micron Technology (+ 5,58 Prozent auf 133,71 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Dollar Tree (-4,92 Prozent auf 114,38 USD), Cisco (-2,95 Prozent auf 46,02 USD), The Kraft Heinz Company (-2,69 Prozent auf 34,67 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,11 Prozent auf 142,80 USD) und Lucid (-2,11 Prozent auf 2,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 855 969 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,825 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

