Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich schloss der Dow Jones am Montag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 34 006,88 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 10,321 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,333 Prozent auf 34 077,08 Punkte an der Kurstafel, nach 33 963,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 34 017,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 33 780,67 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.08.2023, den Wert von 34 346,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 33 727,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, den Stand von 29 590,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 2,63 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Dow (+ 1,67 Prozent auf 51,09 USD), Chevron (+ 1,46 Prozent auf 168,71 USD), Honeywell (+ 1,10 Prozent auf 191,86 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,04 Prozent auf 21,34 USD) und UnitedHealth (+ 0,83 Prozent auf 510,28 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen 3M (-2,32 Prozent auf 94,79 USD), Coca-Cola (-1,04 Prozent auf 57,00 USD), McDonalds (-0,90 Prozent auf 269,78 USD), Visa (-0,73 Prozent auf 233,36 USD) und Procter Gamble (-0,61 Prozent auf 150,66 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11 038 695 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,567 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,59 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at