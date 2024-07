Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch am Montagmorgen aufwärts.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 39 586,09 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14,369 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,159 Prozent tiefer bei 39 313,40 Punkten in den Montagshandel, nach 39 375,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39 391,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 654,96 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 38 798,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 892,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 734,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,96 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 5,78 Prozent auf 33,87 USD), Boeing (+ 2,14 Prozent auf 188,79 USD), Goldman Sachs (+ 1,92 Prozent auf 473,69 USD), Travelers (+ 1,92 Prozent auf 205,75 USD) und American Express (+ 1,28 Prozent auf 238,65 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-1,27 Prozent auf 259,86 USD), Apple (-0,94 Prozent auf 224,22 USD), Nike (-0,81 Prozent auf 74,82 USD), Coca-Cola (-0,80 Prozent auf 63,25 USD) und Walmart (-0,61 Prozent auf 69,61 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 108 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,211 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,01 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at