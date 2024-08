Optimismus in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 19 066,82 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,368 Prozent auf 19 129,56 Punkte an der Kurstafel, nach 19 059,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 059,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 165,42 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 19 682,87 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, bei 17 440,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 750,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 15,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell PayPal (+ 9,09 Prozent auf 64,30 USD), DexCom (+ 3,70 Prozent auf 69,98 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 206,66 USD), ASML (+ 2,18 Prozent auf 889,54 USD) und Moderna (+ 2,06 Prozent auf 124,69 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CrowdStrike (-6,27 Prozent auf 242,57 USD), ON Semiconductor (-2,72 Prozent auf 76,14 USD), Arm (-2,28 Prozent auf 138,21 USD), NVIDIA (-1,75 Prozent auf 109,64 USD) und Lululemon Athletica (-1,58 Prozent auf 254,94 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 169 926 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,089 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die JDcom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 4,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at