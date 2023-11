Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,51 Prozent stärker bei 16 014,82 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,578 Prozent stärker bei 16 025,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 933,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16 119,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 994,88 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 560,88 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Stand von 14 908,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 724,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 47,43 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 16 119,31 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,90 Prozent auf 123,81 USD), Airbnb (+ 2,96 Prozent auf 130,58 USD), Marvell Technology (+ 2,96 Prozent auf 56,30 USD), Lam Research (+ 2,53 Prozent auf 725,25 USD) und Amazon (+ 2,47 Prozent auf 147,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Autodesk (-6,41 Prozent auf 203,71 USD), Baker Hughes (-2,45 Prozent auf 33,08 USD), Diamondback Energy (-2,12 Prozent auf 151,80 USD), Tesla (-1,51 Prozent auf 237,56 USD) und NVIDIA (-1,32 Prozent auf 492,87 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 734 541 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,727 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 9,39 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at