Optimismus in Wien: ATX-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Am Dienstag steigt der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,36 Prozent auf 3 572,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 114,181 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,009 Prozent fester bei 3 559,67 Punkten, nach 3 559,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 592,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 559,67 Punkten erreichte.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der ATX mit 3 750,48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 429,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 184,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,69 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 2,16 Prozent auf 59,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,87 Prozent auf 38,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,23 Prozent auf 28,80 EUR), voestalpine (+ 1,22 Prozent auf 24,84 EUR) und Verbund (+ 1,01 Prozent auf 74,70 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 21,56 EUR), Andritz (-2,30 Prozent auf 57,25 EUR), Lenzing (-2,13 Prozent auf 34,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,43 Prozent auf 110,60 EUR) und Telekom Austria (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 1 753 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,552 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at